Galatasaray'ın 5 Yıldızına Dev Kulüplerden Sıkı Markaj!

Bayern Münih ile bugün kritik bir maçta karşı karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da yıldız oyuncular yine gözlem altında olacak. Avrupa'dan bazı dev kulüpler bu maçtada oyuncuları markaj altına alacak.

Galatasaray'ın 5 Yıldızına Dev Kulüplerden Sıkı Markaj!
Galatasaray'ın 5 Yıldızına Dev Kulüplerden Sıkı Markaj!
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Sarı-Kırmızılılar'da son 2 sezonda müthiş performans gösteren Sacha Boey, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı dev takımların radarında. Çok sayıda ünlü menajer ve scoutun Beyarn Münih maçında bu yıldızları yakından takip edeceği öğrenildi.

Galatasaray'ın 5 Yıldızına Dev Kulüplerden Sıkı Markaj! - Resim : 1

Galatasaray Yönetimi'nin yeni sözleşme teklifini geri çeviren Sacha Boey için Manchester United ve Arsenal scoutlarının tribünde olacağı ve oyuncuyla ilgili notlar alacağı belirtildi. Lucas Torreira da İtalyan takımlarının kıskacında.

Lazıo Onu Takip Ediyor

Lazıo ve Fiorentina gibi takımların yetkilileri de Almanya'daki maçı yakından takip edecek. Abdülkerim, Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson da İngiliz ve İtalyan scoutların radarında olacak. Avrupa'nın dev kulüplerinin devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

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