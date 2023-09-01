Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kocaeli'de Gençlik Festivali'ne katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kocaeli'de Gençlik Festivali ve Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni'ne katıldı.Harikalar Sahili'ndeki festival alanına gelen Bak, yaz spor okulları öğrencileriyle sohbet etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kocaeli'de Gençlik Festivali'ne katıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kocaeli'de Gençlik Festivali'ne katıldı
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Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, ailelerin çocuklarıyla gençlik festivaline katılım sağlamasının eğlenceli ve güzel bir ortam oluşturduğunu söyledi.

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinden 8 milyon gencin yararlandığını aktaran Bak, "Yıl sonuna kadar hedefimiz 10 milyon, yani ülkemizin çocuklarına, gençlerine yüzme öğretiyoruz. Spor tesislerini her tarafa yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sporun ve sporcunun, gençlerin dostu. Belediyelerimiz de bu tip projelerin yapılmasına çok büyük destek veriyor. " diye konuştu.

Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlerin emrinde olduğunu dile getirerek, "460 gençlik merkezimiz, 50 gençlik kampımız, 10 binin üzerinde tesisimizle gençlerimize hizmet veriyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Bak, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Veysal Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ile plaj voleybolu izleyip gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# gençlik ve spor bakanlığı
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