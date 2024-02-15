Güreşte bir altın madalya daha geldi!

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bir altın madalya daha geldi... Ismailovich Aliev'i finalde yenen 19 yaşındaki Alperen Berber, altın madalyanın sahibi oldu.

Güreşte bir altın madalya daha geldi!
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Güreşte sevindirici haberler gelmeye devam ediyor... Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Alperen Berber, grekoromen stil 82 kiloda altın madalya elde etti.


Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Alperen Berber, grekoromen stil 82 kilonun finalinde yarışmaya bireysel olarak katılan Islam Ismailovich Aliev'le karşılaştı.

Rakibini 4-3 mağlup eden 19 yaşındaki Alperen Berber, altın madalyanın sahibi oldu.

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