İlhan Palut: "Gitmemiz gereken çok yol var"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor karşısında sadece 3 puan aldıklarını belirterek, gitmeleri gereken çok yol olduğunu söyledi.

İlhan Palut: "Gitmemiz gereken çok yol var"
İlhan Palut Gitmemiz gereken çok yol var
Editör: Süleyman Daban
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İlhan Palut, maçın ardından basın toplantısı düzenledi. Güzel bir futbol karşılaşması oynadıklarını belirterek, şu sözleri söyledi:

- 3 gol attık. Daha fazlası olabilir miydi, olabilirdi. Tabii Trabzonspor da başka goller atabilirdi. Genel olarak heyecanın bitmediği, temponun düşmediği, bence güzel bir futbol karşılaşmasıydı. Bizim bu galibiyete ihtiyacımız vardı. 3 puanlar kazanılır. Bugün olmaz, 2 hafta sonra, 3 hafta sonra kazanırız ama bu genç takımın, Süper Lig tecrübesi çok az. Takımın neler yapabileceklerini görmesi için, özgüvenlerinin bu ligde yukarı çekilmesi için son derece önemliydi. Sadece bir 3 puan aldık. Gitmemiz gereken çok yol var. Yarın itibarıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Yusuf Barasi, Adana Demirspor'da!Yusuf Barasi, Adana Demirspor'da!Spor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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