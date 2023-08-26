Yusuf Barasi, Adana Demirspor'da!

Adana Demirspor, AZ Alkmaar'ın Türk asıllı oyuncusu Yusuf Barasi ile anlaştığın duyurdu.

Yusuf Barasi, Adana Demirspor'da!
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Mavi-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "'Kulübümüz, Yusuf Barasi ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

Hollanda doğumlu Türk futbolcu bonservisiyle transfer olacak. 20 yaşındaki genç golcü, Türkiye Ümit Milli Takım'da forma giyiyor.

YUSUF BARASİ'NİN KARİYERİ

31 Mart 2003 doğumlu Yusuf Barasi, Hollanda'da futbola başladı. AZ Alkmaar altyapısında yetişen genç oyuncu, Ocak 2022'de aynı takımda profesyonel oldu.

Yusuf Barasi, Adana Demirspor'da! - Resim : 1

Yusuf Barasi, Adana Demirspor'da! - Resim : 2

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# ADANADEMİRSPOR # transfer
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