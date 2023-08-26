Heyecan başladı! Hentbol Süper Ligi start verdi

2023-24 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi’nin 1. haftasında oynanan dört karşılaşma ile başladı.

Heyecan başladı! Hentbol Süper Ligi start verdi
Son Güncelleme:

THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan karşılaşmalarda Tekirdağ Süleymanpaşa deplasmanda Aksaray Belediyesi’ni 34-26 yenerken; Görele Belediyesi Üsküdar Belediyesi’ni sahasında 34-31, Armada Praxis Yalıkavak sahasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni 38-24 ve Kastamonu Belediyesi ise Yenimahalle Belediyesi’ni deplasmanda 41-34 mağlup etti.
Kadınlar Süper Ligi’nde haftanın son maçı Anadolu Üniversitesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında 27 Ağustos Pazar günü oynanacak.
Erkekler Süper Ligi’nde ise ilk hafta maçları 27 Ağustos Pazar ve 30 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Heyecan başladı! Hentbol Süper Ligi start verdi - Resim : 1

Heyecan başladı! Hentbol Süper Ligi start verdi - Resim : 2

HEYECAN BAŞLADI! HENTBOL SÜPER LİGİ START VERDİ

KADINLAR SÜPER LİGİ 1. HAFTA

Bugün
Aksaray Belediye 24-34 Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş
Görele Belediyesi 34-31 Üsküdar Belediyesi
Armada Praxis Yalıkavak Spor 38-24 İzmir Büyükşehir Belediyesi
Yenimahalle Belediyesi 34-41 Kastamonu Belediyesi

 

Yarın
Anadolu Üniversitesi - Bursa Büyükşehir Belediye
Konyaaltı Belediye Bay

 

ERKEKLER SÜPER LİGİ 1. HAFTA

Yarın
Sakarya Büyükşehir Belediyesi -Konya Büyükşehir Belediyesi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi - Bahçelievler Belediyesi
Spor Toto - Köyceğiz Belediyesi
Rize Belediye - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Yunus Emre -Beykoz Belediyesi

30 Ağustos 2023 Çarşamba
Beşiktaş - Nilüfer Belediyesi

 

Heyecan başladı! Hentbol Süper Ligi start verdi - Resim : 3

Heyecan başladı! Hentbol Süper Ligi start verdi - Resim : 4

Türkiye, Avrupa Gençler Taekwondo şampiyonu! 4’ü altın toplam 13 madalyaTürkiye, Avrupa Gençler Taekwondo şampiyonu! 4’ü altın toplam 13 madalyaSpor
# hentbol # süper lig # erkekler # kadınlar
Çok Okunanlar
FETÖ öğrencilerin arasına sızmaya çalışıyor!
FETÖ öğrencilerin arasına sızmaya çalışıyor!
Bağcılar dikkat! Sular kesilecek. İSKİ duyurdu
Bağcılar dikkat! Sular kesilecek. İSKİ duyurdu
İstanbullular dikkat! Bugün çoğu ilçede elektrik kesilecek! Hangi ilçelerde elektrik olmayacak?
İstanbullular dikkat! Bugün çoğu ilçede elektrik kesilecek! Hangi ilçelerde elektrik olmayacak?
Önceki yıla göre %28 azalmış! İstanbul barajları alarm veriyor, barajlarda ne kadar suyumuz kaldı?
Önceki yıla göre %28 azalmış! İstanbul barajları alarm veriyor, barajlarda ne kadar suyumuz kaldı?
Ezandan etkilendi Müslüman oldu! Yeni adı İpek!
Ezandan etkilendi Müslüman oldu! Yeni adı İpek!
Öne Çıkanlar Selçuk Bayraktar ABD Uçak Gemisini Ziyaret Etti! | Amerikan Büyükelçisi'nden Davet! Selçuk Bayraktar ABD Uçak Gemisini Ziyaret Etti! | Amerikan Büyükelçisi'nden Davet! Sabancı ailesinde kaza şoku! Sabancı ailesinde kaza şoku!