Heyecan başladı! Hentbol Süper Ligi start verdi
2023-24 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi’nin 1. haftasında oynanan dört karşılaşma ile başladı.
THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan karşılaşmalarda Tekirdağ Süleymanpaşa deplasmanda Aksaray Belediyesi’ni 34-26 yenerken; Görele Belediyesi Üsküdar Belediyesi’ni sahasında 34-31, Armada Praxis Yalıkavak sahasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni 38-24 ve Kastamonu Belediyesi ise Yenimahalle Belediyesi’ni deplasmanda 41-34 mağlup etti.
Kadınlar Süper Ligi’nde haftanın son maçı Anadolu Üniversitesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında 27 Ağustos Pazar günü oynanacak.
Erkekler Süper Ligi’nde ise ilk hafta maçları 27 Ağustos Pazar ve 30 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
HEYECAN BAŞLADI! HENTBOL SÜPER LİGİ START VERDİ
KADINLAR SÜPER LİGİ 1. HAFTA
Bugün
Aksaray Belediye 24-34 Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş
Görele Belediyesi 34-31 Üsküdar Belediyesi
Armada Praxis Yalıkavak Spor 38-24 İzmir Büyükşehir Belediyesi
Yenimahalle Belediyesi 34-41 Kastamonu Belediyesi
Yarın
Anadolu Üniversitesi - Bursa Büyükşehir Belediye
Konyaaltı Belediye Bay
ERKEKLER SÜPER LİGİ 1. HAFTA
Yarın
Sakarya Büyükşehir Belediyesi -Konya Büyükşehir Belediyesi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi - Bahçelievler Belediyesi
Spor Toto - Köyceğiz Belediyesi
Rize Belediye - İzmir Büyükşehir Belediyesi
Yunus Emre -Beykoz Belediyesi
30 Ağustos 2023 Çarşamba
Beşiktaş - Nilüfer Belediyesi