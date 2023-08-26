Türkiye, Avrupa Gençler Taekwondo şampiyonu! 4’ü altın toplam 13 madalya

Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası’nın son gününde 7 sıklette müsabakalar yapıldı. Kızlar 68 kiloda Rümeysa Mercimek gümüş, 63 kiloda Beyza Karabulut bronz madalyanın sahibi oldu.

TÜRKİYE, AVRUPA GENÇLER TAEKWONDO ŞAMPİYONU! 4’Ü ALTIN TOPLAM 13 MADALYA

Türkiye, 20 sporcuyla katıldığı şampiyonayı, 4 altın, 5 gümüş, 4 bronz, toplam 13 madalya ile genel klasmanda Avrupa şampiyonu olarak tamamladı. Ay-yıldızlı taekwondocular kız takım sıralamasında da şampiyon olurken, erkeklerde Avrupa üçüncüsü oldu. Şampiyonada madalya kazanan sporcular şu şekilde:



“Altın: Ayşe Orhan (42kg), Hayrunnisa Gürbüz (44kg), Elif Sude Akgül (49kg), Rüya Diler (52kg),

Gümüş: Rümeysa Mercimek (68kg), Hamza Osman Aydoğan (63kg), Kaan Yelaldı (48kg), Emre Talha Evin, (51kg), Rüzgar Yalçın (+78kg)

Bronz: Sıla Irmak Uzunçavdar (55kg), Beyza Karabulut, (63kg), Berke Erbulut, (45kg), Cüneyt Gökalp (55 kg)”