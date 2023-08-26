Trendyol 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 - Bodrumspor: 0

MAÇTAN DAKİKALAR



2. dakikada Rodrigues’in sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Yasin Güreler’in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

9. dakikada savunmadan seken topu göğsüyle kontrol eden Amilton, ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşu üstten dışarı çıktı.

34. dakikada sağ kanattan gelen ortada Muhammet Himmet Ertürk kafa vuruşu yaptı. Kaleye doğru giden top Ali Aytemur’un eline çarptı. Hakem penaltı kararı verdi.

35. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Yatabare, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

63. dakikada Üzeyir’in sağ kanattan ortasında Samet Yalçın’ın vuruşunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

Hakemler: Feridun Daldaş, Kemal Mavi, Ömer Lütfü Aydın



GENÇLERBİRLİĞİ: Ertuğrul Çetin, Nzaba, Alperen Babacan, Shaocong, Uğur Akdemi, Rodrigues (Ensar Kemaloğlu dk. 19, Yatabare dk. 88), Enes Keskin, Yasin Güreler, Amilton (Akabueze dk. 78), M. Yatabare, Muhammet Himmet Ertürk (Oltan Karakullukçu dk. 88)



Yedekler: Orkun Özdemir, Atalay Gökçe, Sami Gökhan Altıparmak, Yiğit Efe Demir, Eralp Aydın,Özgür Çek



Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu



BODRUMSPOR: Sousa (Bahri Can Tosun dk. 46), Üzeyir Ergün, Celutska, Aytemur, Cenk Şen (Eren Albayrak dk. 65), Erkan Değişmez (Haqi Osman dk. 65), Samet Yalçın, Gökdeniz Bayrakdar (Burak Çoban dk. 46), Muhammed Gönülaçar (Halil İbrahim Sevinç dk. 56) Aldair, Celal Dumanlı



Yedekler: Imeri, Adem Metin Türk

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

GOL: M. Yatabare (dk. 36) (Gençlerbirliği)



Sarı kartlar: Amilton, Enes Keskin, M. Yatabare, Yatabare (Gençlerbirliği), Halil İbrahim Sevinç (Bodrumspor)