TBF'den Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'e 5 maç ceza

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, A Milli Takım davetine katılmayan Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'e 5 maç ceza verdi.

TBF'den Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'e 5 maç ceza
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TBF Disiplin Kurulu bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:


"A. Efes Spor Kulübü basketbolcusu Deshane Davis Larkin’in, Milli Takımlar Direktörlüğü’nün 23.06.2023 ve 14.07.2023 tarihli yazıları ile davet edildiği 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 37/1. maddesi gereğince takdiren 5 müsabakadan men ve 90.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile;
Fenerbahçe Spor Kulübü basketbolcusu Scott Jordan Wilbekin’in, Milli Takımlar Direktörlüğü’nün 23.06.2023 ve 14.07.2023 tarihli yazıları ile davet edildiği 2024 Olimpiyat Ön Eleme A Milli Erkek Takım müsabakalarına katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 37/1. maddesi gereğince takdiren 5 müsabakadan men ve 90.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

TBF'den Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'e 5 maç ceza - Resim : 1

TBF'den Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'e 5 maç ceza - Resim : 2

TBF'DEN SHANE LARKİN VE SCOTTİE WİLBEKİN'E 5 MAÇ CEZA

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