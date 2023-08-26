Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu ve yerli uçağımız Hürkuş göklerde süzüldü!

Eskişehir’de gerçekleştirilen THK Havacılık Festivali’nde gösteri gerçekleştiren Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener ve yerli uçağımız Hürkuş, izleyenleri mest etti.

Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu ve yerli uçağımız Hürkuş göklerde süzüldü!
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Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, Türk Hava Kurumu Havacılık Festivali’nde gösteri yaptı. Eskişehir’in İnönü ilçesi semalarında 'Smoke oil' ile gösteri yapan Şener’in havada sergilediği figürleri, Milli Akrobasi Pilotu olan babası Ali İsmet Öztürk katılımcılara anlattı. Baba ve kızının gösterisi, izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Semin Öztürk Şener’in ardından gökyüzünde hünerlerini sergileyen yerli ve milli uçağımız Hürkuş, izleyenleri adeta mest etti.

Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu ve yerli uçağımız Hürkuş göklerde süzüldü! - Resim : 1

''GÖKYÜZÜNDEN İLETİYORUM HAVACILIĞIMIZI EN YÜKSEKLERE TAŞIYACAĞIZ!''

Alçak uçuşlar ile izleyicileri selamlayan Hürkuş pilotu Murat Özpala, kokpitten vatandaşlara seslendi. Özpala, gökyüzünden yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
“Tüm havacılık severlere selamlar. Hürkuş kokpitinden selamlar. Yakında Hürjet var onu da getireceğiz. Ardından da Kaan gelecek. Ok yaydan çıktı. Durmak yok. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden devam edeceğiz. Havacılığımızı en yükseklere taşıyacağız. Gökyüzünden iletiyorum. Gençler istekli. Gençlerimiz için ne gerekiyorsa yapmak gerekiyor.”

Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu ve yerli uçağımız Hürkuş göklerde süzüldü! - Resim : 2

Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu ve yerli uçağımız Hürkuş göklerde süzüldü! - Resim : 3

Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu ve yerli uçağımız Hürkuş göklerde süzüldü! - Resim : 4

Ayrıca festivalde gösteri yapan Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Çelik Kanatlar, sergiledikleri gösterilerle takdirleri topladı.

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