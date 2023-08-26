Samsun'da şenlikte 2 bin kişiye menemen ikram edildi

Samsun'da düzenlenen 4. Geleneksel Çakallı Menemen Şenliği'nde 2 bin kişiye menemen dağıtıldı. Kavak Belediyesi ve Kavak Dernekler Federasyonu (KADEF) tarafından ilçenin yöresel yemeklerinden Çakallı menemenini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla şenlik düzenlendi.

Samsun'da şenlikte 2 bin kişiye menemen ikram edildi
Samsun'da şenlikte 2 bin kişiye menemen ikram edildi
Editör: Süleyman Daban
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Kavak Belediyesi ve Kavak Dernekler Federasyonu (KADEF) tarafından ilçenin yöresel yemeklerinden Çakallı menemenini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla şenlik düzenlendi.
Şenlikte özel tavalardan pişirilen menemenler, ücretsiz olarak vatandaşlara ikram edildi.
Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Çakallı menemenin ününün her geçen gün daha da artığını söyledi.

Şenliklerin birlik ve beraberliğin pekişmesinde önemli rol oynayan etkinlikler olduğunu ifade eden Sarıcaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

- Çakallı menemeninin adı her yerde biliniyor. Güzel bir lezzetimiz. Burada güzel bir birliktelik var. Herkese afiyet olsun.

KADEF Başkanı Bayram Erişgin, emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından şenliğe gelen 2 bin kişiye Çakallı menemeninden tattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# kültür sanat # menemen # samsun
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