Samsun'da şenlikte 2 bin kişiye menemen ikram edildi

Kavak Belediyesi ve Kavak Dernekler Federasyonu (KADEF) tarafından ilçenin yöresel yemeklerinden Çakallı menemenini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla şenlik düzenlendi.

Şenlikte özel tavalardan pişirilen menemenler, ücretsiz olarak vatandaşlara ikram edildi.

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Çakallı menemenin ününün her geçen gün daha da artığını söyledi.

Şenliklerin birlik ve beraberliğin pekişmesinde önemli rol oynayan etkinlikler olduğunu ifade eden Sarıcaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

- Çakallı menemeninin adı her yerde biliniyor. Güzel bir lezzetimiz. Burada güzel bir birliktelik var. Herkese afiyet olsun.

KADEF Başkanı Bayram Erişgin, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından şenliğe gelen 2 bin kişiye Çakallı menemeninden tattı.