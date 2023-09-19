Julian Draxler, Katar ekibi Al Ahli'ye imza attı

Paris Saint-Germain'in Alman futbolcusu Julian Draxler kariyerini Katar'da sürdürecek.

JULİAN DRAXLER, KATAR EKİBİ AL AHLİ'YE İMZA ATTI

Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Ahli 29 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2017 yazında Wolfsburg'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan Draxler geçen sezonu kiralık olarak Benfica'da geçirmişti.

Draxler'in yeni takımı Al Ahli ligde şu ana kadar oynadığı üç maçı da kaybetti.