Julian Draxler, Katar ekibi Al Ahli'ye imza attı

Julian Draxler, Katar ekibi Al Ahli'ye imza attı.Alman futbolcu Julian Draxler, Paris Saint Germain'den Katar ekibi Al Ahli'ye transfer oldu.

Julian Draxler, Katar ekibi Al Ahli'ye imza attı
Julian Draxler, Katar ekibi Al Ahli'ye imza attı
Editör: Nihat Çarboğa

Paris Saint-Germain'in Alman futbolcusu Julian Draxler kariyerini Katar'da sürdürecek.

JULİAN DRAXLER, KATAR EKİBİ AL AHLİ'YE İMZA ATTI

Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Ahli 29 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Julian Draxler, Katar ekibi Al Ahli'ye imza attı - Resim : 1

2017 yazında Wolfsburg'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan Draxler geçen sezonu kiralık olarak Benfica'da geçirmişti.

Draxler'in yeni takımı Al Ahli ligde şu ana kadar oynadığı üç maçı da kaybetti.

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