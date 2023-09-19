Julian Draxler, Katar ekibi Al Ahli'ye imza attı
Julian Draxler, Katar ekibi Al Ahli'ye imza attı.Alman futbolcu Julian Draxler, Paris Saint Germain'den Katar ekibi Al Ahli'ye transfer oldu.
Paris Saint-Germain'in Alman futbolcusu Julian Draxler kariyerini Katar'da sürdürecek.
JULİAN DRAXLER, KATAR EKİBİ AL AHLİ'YE İMZA ATTI
Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Ahli 29 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
2017 yazında Wolfsburg'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan Draxler geçen sezonu kiralık olarak Benfica'da geçirmişti.
Draxler'in yeni takımı Al Ahli ligde şu ana kadar oynadığı üç maçı da kaybetti.
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