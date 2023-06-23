Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri sonuçları ile gururlandık
Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre, Romanya'nın Otopeni kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, B Grubu'nda İsviçre ile karşılaştı.
A Milli Kadın Sutopu Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında İsviçre'yi 10-8 yendi.
Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre, Romanya'nın Otopeni kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, B Grubu'nda İsviçre ile karşılaştı.
Müsabakayı 10-8 kazanan milli takım, elemelere galibiyetle başladı.
Türkiye, ikinci maçını yarın İsveç ile yapacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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