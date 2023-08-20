Lionel Messi 44.kupasını alarak rekor kırdı

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen 2023 Ligler Kupası'nda mücadele eden Inter Miami finalde Nashville'yi penaltılarla mağlup ederek zafere ulaştı.

Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Inter Miami'nin tek golü Lionel Messi'den geldi.

LİONEL MESSİ 44.KUPASINI ALARAK REKOR KIRDI

Takımının ilk penaltısını kullanarak yine ağları sarsan dünya yıldızı, ABD'deki ilk ve kariyerindeki 44. kupasını kazandı.

Messi böylece 43 kupa sevinci yaşayan Dani Alves'i geride bıraktı.

Futbol tarihinde dünya şampiyonu Arjantinli süper stardan daha fazla kupa kaldıran futbolcu bulunmuyor.

Messi, Inter Miami kariyerinde çıktığı her maçta gol atmayı başarırken 7 karşılaşmada 10 gol, 1 asistle oynadı ve Ligler Kupası'nın gol kralı, turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.