Beşiktaş'a Sergio Ramos ve Davinson Sanchez'den kötü haber!

Bonservisi elinde olan İspanyol yıldız Sergio Ramos Beşiktaş'tan 7.5 milyon Euro maaş ve imza parasının yanı sıra ekstra talepte bulundu. Tottenham ise Davinson Sanchez için 10 milyon Euro bonservis istedi.İşte detaylar...

Beşiktaş'a Sergio Ramos ve Davinson Sanchez'den kötü haber!
Beşiktaş'a Sergio Ramos ve Davinson Sanchez'den kötü haber!
Editör: Nihat Çarboğa
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Bonservisi elinde olan İspanyol yıldız Sergio Ramos Beşiktaş'tan 7.5 milyon Euro maaş ve imza parasının yanı sıra ekstra talepte bulundu. Tottenham ise Davinson Sanchez için 10 milyon Euro bonservis istedi.

Stoperdeki sayısal eksikliği gidermek adına transfer çalışmalarını sürdüren ve Sergio Ramos için G.Saray'la rekabet halinde olan Beşiktaş, İspanyol yıldızın taleplerini değerlendirmeye aldı.

Beşiktaş'a Sergio Ramos ve Davinson Sanchez'den kötü haber! - Resim : 1

37 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlılardan 7.5 milyon Euro yıllık maaş ve imza parasının yanı sıra ekstra isteklerde bulunduğu öğrenildi.

Davinson Sanchez de bonservisi ile el yaktı. Tottenham'ın 27 yaşındaki Kolombiyalı'ya 10 milyon Euro bedel biçtiği kaydedildi.

Beşiktaş için konuşulan bir başka futbolcu ise Koray Günter... Türkiye'de daha önce Galatasaray'da oynayan ve şu anda Hellas Verona'nın formasını terleten 29 yaşındaki futbolcu, yabancı kontenjanına ek bir yük gelmemesi adına avantajlı bir transfer olarak görülüyor.

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