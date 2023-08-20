Gustavo Henriqe'nin satış detayları belli oldu

Takımda ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Gustavo Henriqe'ye İspanya.2dan talipler çıktı ve Fenerbahçe teklifleri değerlendirmeye aldı.Real Vallodolid ile anlaşan Henriqe'nin satış detayları belli oldu.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique'nin Real Valladolid'e transferinin detayları belli oldu.

GUSTAVO HENRİQE'NİN SATIŞ DETAYLARI BELLİ OLDU

Brezilya basınına yansıyan haberlere göre Fenerbahçe'nin Henrique'nin bonservisinin %70'inin satışı için 1.2 milyon euro alacağı ifade edildi. Bonservisin %30'unun Fenerbahçe'de kalmaya devam edeceği kaydedilirken yapılan anlaşmanın 3 sezonluk süreyi kapsayacağı ifade edildi.

Gustavo Henrique'nin sağlık kontrollerinin ise Pazartesi günü gerçekleşeceği ve bir aksilik olmazsa resmi imzaların atılacağı kaydedildi.

30 yaşındaki Brezilyalı stoper geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maçta boy gösterirken 3 gol 2 asistlik katkı verdi.