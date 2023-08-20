Trabzonspor'da Trezeguet'in kaburgasında kırık tespit edildi

Trendyol Süper Lig'in 2.haftasında Galatasaray-Trabzonspor arasında oynanan dev mücadelede 2.yarının başlarında Trezeguet kendini acılar içinde yer bıraktı ve sonra sedyeyle oyundan alındı.Maç sonu yapılan tetkiklerde Trezeguet'in kaburgasında kırık tespit edildi.

TRABZONSPOR'DA TREZEGUET'İN KABURGASINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yaptığı maçta sakatlanan bordo-mavili futbolcu Mahmoud Trezeguet'in tedavisine başlandığı bildirildi.

Trezeguet'in durumuyla ilgili kulübün internet sitesinden açıklamada bulunan Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, "Futbol A takımımızın Galatasaray ile oynadığı maç sırasında darbe alarak oyundan çıkan oyuncumuz Trezeguet'in, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol göğüs bölgesindeki kaburgasında kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.