Trabzonspor'da Trezeguet'in kaburgasında kırık tespit edildi

Trendyol Süper Lig'in 2.haftasında Galatasaray-Trabzonspor arasında oynanan dev mücadelede 2.yarının başlarında Trezeguet kendini acılar içinde yer bıraktı ve sonra sedyeyle oyundan alındı.Maç sonu yapılan tetkiklerde Trezeguet'in kaburgasında kırık tespit edildi.

Trabzonspor'da Trezeguet'in kaburgasında kırık tespit edildi
Trabzonspor'da Trezeguet'in kaburgasında kırık tespit edildi
Son Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'in 2.haftasında Galatasaray-Trabzonspor arasında oynanan dev mücadelede 2.yarının başlarında Trezeguet kendini acılar içinde yer bıraktı ve sonra sedyeyle oyundan alındı.Maç sonu yapılan tetkiklerde Trezeguet'in kaburgasında kırık tespit edildi.

Trabzonspor'da Trezeguet'in kaburgasında kırık tespit edildi - Resim : 1

TRABZONSPOR'DA TREZEGUET'İN KABURGASINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yaptığı maçta sakatlanan bordo-mavili futbolcu Mahmoud Trezeguet'in tedavisine başlandığı bildirildi.

Trezeguet'in durumuyla ilgili kulübün internet sitesinden açıklamada bulunan Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, "Futbol A takımımızın Galatasaray ile oynadığı maç sırasında darbe alarak oyundan çıkan oyuncumuz Trezeguet'in, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol göğüs bölgesindeki kaburgasında kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, yeni transferi Ziyech'i tanıttıGalatasaray, yeni transferi Ziyech'i tanıttıSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Trezeguet # Trabzonspor
Çok Okunanlar
Beşiktaş'a Sergio Ramos ve Davinson Sanchez'den kötü haber!
Beşiktaş'a Sergio Ramos ve Davinson Sanchez'den kötü haber!
Lionel Messi 44.kupasını alarak rekor kırdı
Lionel Messi 44.kupasını alarak rekor kırdı
Gustavo Henriqe'nin satış detayları belli oldu
Gustavo Henriqe'nin satış detayları belli oldu
Trabzonspor'da Trezeguet'in kaburgasında kırık tespit edildi
Trabzonspor'da Trezeguet'in kaburgasında kırık tespit edildi
Galatasaray, yeni transferi Ziyech'i tanıttı
Galatasaray, yeni transferi Ziyech'i tanıttı
Öne Çıkanlar "İmamoğlu'nun En Büyük Korkusu..." | Gazeteci Ceyhun Bozkurt Açıkladı! "İmamoğlu'nun En Büyük Korkusu..." | Gazeteci Ceyhun Bozkurt Açıkladı! Hafta sonu İstanbul'da gezilecek tarihi yerlerin listesi! Hafta sonu İstanbul'da gezilecek tarihi yerlerin listesi!