Okuldan atılan öğrenci müdürünü silahla vurdu

Olay, İstanbul Eyüpsultan’da meydana geldi. Yabancı uyruklu öğrenci, liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü İbrahim Oktugan’a silahla 5 el ateş etti.

Okuldan atılan öğrenci müdürünü silahla vurdu
Editör: Yağmur Biçen

Saat 10.00 sıralarında Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’ndei yaşana olayda iddiaya göre, Irak asıllı olduğu iddia edilen Y.K., Aralık 2023 tarihinde öğretmeni ve ardından okul müdürü İbrahim Oktugan’la yaşadığı sorunlardan sonra okuldan atıldı.

5 AY SONRA OKULA GELDİ

Öğretmenleri ile sorun yaşadığı gerekçesiyle okuldan atılan Y.K., 5 ay sonra liseye gelerek okul müdürü İbrahim Oktugan’ın odasına girdi. Yanında getirdiği silahı belinden çıkararak okul müdürünü hedef alan Y.K., 5 el ateş ederek İbrahim Oktugan’ı ağır şekilde yaraladı.

Gerçekleşen olayın ardından Y.K. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan öğrenci ve öğretmenler panik halinde sınıflarından dışarı çıktı. Odaya gelen öğretmenler, okul müdürünü kanlar içinde yerde gördü ve bunun üzerine polis ekiplerine haber verdir. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, 4 okul öğrencisi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Son anda kurtarıldıSon anda kurtarıldıYurt
Çocuklar parkta buldukları telefonu muhtara teslim ettilerÇocuklar parkta buldukları telefonu muhtara teslim ettilerYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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