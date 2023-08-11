Liverpool Moises Caicedo'yu rekor bonservis bedeliyle transfer ediyor! Moises Caicedo kimdir nerelerde oynadı?

Sezon sonu Firmino, Mane gibi önemli oyuncularla yollarını ayıran Liverpool'dan ses getirecek bir tranfser hamlesi geldi. Liverpool Brighton'un orta sahası ola sağ ayaklı Ekvador'lu futbolcuyu rekor bonservis bedeli ile transfer etmeye çok yakın.

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Liverpool, Brighton'ın 21 yaşındaki yıldız orta sahası Moises Caicedo'yu renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool, Brighton ile yaptığı görüşmelerde kulüp ile prensip anlaşmasına vardı ve kısa sürede transferi bitirmek için harekete geçti.

TRANSFER REKORU GELİYOR

Bu transfer için Brighton'a tam 127 milyon euro ödeyecek olan Liverpool, İngiltere futbol tarihinin en pahalı transferine imza atmış olacak.

MOİSES CAİCEDO KİMDİR?

Brighton & Hove Albion FC takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Moises Caicedo, 02 Kasım 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir. 178 cm boyunda ve kilo olan Moises Caicedo, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 8 maça çıkan Moises Caicedo, 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Moises Caicedo, bu sezon 1 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır.