Trabzonspor lige fırtına gibi başlamak istiyor! Trabzonspor-Antalyaspor muhtemel 11'ler

Papara Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçında saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

TRABZONSPOR LİGE FIRTINA GİBİ BAŞLAMAK İSTİYOR

65 gün gibi uzun bir aranın ardından Süper Lig başlıyor. Açılış maçı bugün Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Antalyaspor maçı ile başlayacak.Trabzonspor lige fırtına gibi başlamak istiyor.

Trabzonspor'da Mislav Orsic, Fernandez ve Siopis'in sakatlıkları bulunuyor. Sağ ön uyluk adale yaralanması yaşayan Hüseyin Türkmen'in durumu ise maç günü belli olacak.

Yeni transferlerden Kourbelis, Benkovic, Teklic, Göktan Gürpüz ile Mehmet Can Aydın'ın, sezonun ilk maçında kadroda yer alması bekleniyor.

7 HAZIRLIK MAÇINDA 3 GALİBİYET

Slovenya'da 4 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başlayan bordo-mavililer, ilk hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına 2-0 mağlup olmuş, Macaristan ekibi MOL Fehervar ve Slovenya temsilcisi NK Celje ile 2-2 berabere kalmıştı.

Kuzey Makedonya ekibi Rabotnicki'yi 4-1, Slovenya temsilcisi NK Triglav Kranj'ı ise 4-0 yendiği maçların ardından kampı tamamlayarak kente dönen Trabzonspor, sahasında 30 Temmuz'da Yunanistan'ın AEK takımı ile oynadığı karşılaşmayı 3-1 kaybetmiş, son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon FK ile yaptığı hazırlık maçından ise 5-0 galip ayrılmıştı.

38 gün süren sezon hazırlıkları kapsamındaki maçlarda Karadeniz ekibi, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 de beraberlik yaşadı.

Yeni sezona sahasında yapacağı maçla başlayacak bordo-mavililerde taraftarların, karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Ali Yılmaz, Denswil, Eren Elmalı, Kourbelis, Visca, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Maxi Gomez

Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Rakip, Kaluzinski, Erdoğan, Fredy, Larsson, Buksa