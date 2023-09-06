Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor

Trendyol Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Gaziantep FK'da alınan 4 mağlubiyetin ardından teknik direktör Erdal Güneş ile yollar ayrıldı.Bu gelişmenin ardından teknik direktör arayışına giren yönetim bi zamanlar Gaziantep FK'yı başarılı bir şekilde çalıştırmış Marius Sumudica'ya döndü,

Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor
Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor
Editör: Nihat Çarboğa

Ülkemizde daha önce Kayserispor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Marius Sumudica için yeniden Süper Lig iddiası ortaya atıldı.

MARİUS SUMUDİCA İLE ANLAŞILDI

Erdal Güneş ile yollarını ayıran Gaziantep FK'nin eski teknik direktörü Marius Sumudica ile anlaştığı iddia edildi. A Spor'un haberine göre tecrübeli teknik adam kısa süre içinde Türkiye'ye gelerek Gaziantep FK ile sözleşme imzalayacak.

Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor - Resim : 1

SUMUDICA'NIN GAZİANTEP KARİYERİ

Daha önce Gaziantep FK'yi 1.5 yıl çalıştıran Marius Sumudica, Kırmızı-Siyahlılarla 51 maça çıkmıştı.

52 yaşındaki Sumudica söz konusu maçlarda 20 galibiyet, 12 yenilgi ve 19 beraberlik alarak maç başına 1.55 puan ortalaması yakalamıştı.

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# marius sumudica # Gaziantep FK
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