Musa Barrow kimdir,nereli,kaç yaşında? Musa Barrow hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe; Bologna'nın Gambiyalı sol kanat oyuncusu Musa Barrow için teklifte bulundu. Musa Barrow için de 7 milyon Euro'luk teklifte bulunan Fenerbahçe, İtalyan ekibinden gelecek yanıtı bekliyor. Peki, Musa Barrow kimdir, nereli, kaç yaşında? Musa Barrow hangi takımlarda futbol oynadı? İşte ayrıntılar...

MUSA BARROW KİMDİR?

Musa Barrow, 14 Kasım 1998 tarihinde Gambiya'da dünyaya geldi. Forvet pozisyonunda futbol oynayan Musa Barrow profesyonel futbol hayatını ilk olarak 2018 yılında İtalya'nın Atalanta yakımında başladı.

184 cm boyunda ve 76 kilo olan Musa Barrow, sağ ayağını etkili olarak kullanmaktadır.

Musa Barrow, 2019 yılında Bologna'ya kiralık olarak gönderildi. 2019 yılında 2021 yılına kadar kiralık olarak Bologna forması giyen Musa Barrow çıktığı 56 maçta 17 gol attı.

Bologna, 2021 yılının sonunda kiralık sözleşmesi biten Musa Barrow'u Atalanta'dan alarak renklerine bağladı. Musa Barrow, 2021 yılında bu yana Bologna formasıyla çıktığı 56 maçta toplam 9 gol atmayı başardı.

MUSA BARROW HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2016-2018 Atalanta

2018-2021 Atalanta

2019-2021 Bologna (kiralık)

2021–Günümüz Bologna

MUSA BARROW MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2018 Gambiya U-23

2018– Gambiya