Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Maldivler'de bronz madalya kazandı

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, LI-NING Maldivler Uluslararası Challenge Badminton Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Maldivler'de bronz madalya kazandı

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Maldivler'de gerçekleştirilen LI-NING Uluslararası Challenge Badminton Turnuvası'nda ay-yıldızlı sporcu Neslihan Yiğit, tek kadınlar kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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