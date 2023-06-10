Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Maldivler'de bronz madalya kazandı

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Maldivler'de gerçekleştirilen LI-NING Uluslararası Challenge Badminton Turnuvası'nda ay-yıldızlı sporcu Neslihan Yiğit, tek kadınlar kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.