Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Maldivler'de bronz madalya kazandı
Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, LI-NING Maldivler Uluslararası Challenge Badminton Turnuvası'nda bronz madalya kazandı.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Maldivler'de gerçekleştirilen LI-NING Uluslararası Challenge Badminton Turnuvası'nda ay-yıldızlı sporcu Neslihan Yiğit, tek kadınlar kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı
# spor # badmintoncu # Neslihan Yiğit # maldivlerAnadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçının ardından Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonas Galatasaray'dan Beşiktaş'a cevap Veteran yıldız futbolcular depremzedeler için sahaya çıktı