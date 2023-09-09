Neymar Brezilya tarihine geçti! Pele'nin rekoru kırıldı

Neymar Brezilya'nın Bolivya ile karşılaştığı maçta 2 gol 1 asistlik performans sergileyerek gol sayısında Brezilya tarihine geçti.Brezilya Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu rekorunun yeni sahibi, efsane oyuncu Pele'yi geçen Neymar oldu.

Neymar Brezilya tarihine geçti! Pele'nin rekoru kırıldı
Neymar Brezilya tarihine geçti!
Editör: Nihat Çarboğa
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2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya'nın Bolivya'yı 5-1 yendiği maçta iki kez ağları sarsan 31 yaşındaki oyuncu, toplam milli takım gol sayısını ise 125 maçta 79'a çıkardı.

NEYMAR BREZİLYA TARİHİNE GEÇTİ!

Brezilya Milli Takımı'nda 92 karşılaşmada 77 golü bulunan ve geçen yıl hayatını kaybeden Pele'yi geçerek adını ülke tarihine yazdıran Neymar, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu rekoru kırabileceğimi, hiç hayal etmemiştim. Pele veya başka bir milli oyuncudan daha iyi olduğumu düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Neymar Brezilya tarihine geçti! Pele'nin rekoru kırıldı - Resim : 1

Brezilya Futbol Federasyonu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kral'ı gol sayısında geçtiğin için tebrikler Neymar. Pele, eminiz ki bugün seni bolca alkışlamıştır." ifadelerini kullanıldı.

Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e (PSG) 2017'de 222 milyon avro karşılığında geçerek bonservisine en yüksek miktarda ödeme yapılan oyuncu rekorunun da sahibi Neymar, bu sezon başında ise Fransa temsilcisinden Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e transfer olmuştu.

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# neymar # brezilya
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