Fenerbahçe'de gözler 6 numaraya çevrildi! Sarı-lacivertlilerde hedef Scott McTominay

Ses getiren transferlere imza atan ve bu sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Fenerbahçe'de gözler 6 numara pozisyonuna yapılacak takviyeye çevrildi. Sarı-lacivertliler'in, Manchester United'dan Scott McTominay'i gündemine aldığı ortaya çıktı.

SARI-LACİVERTLİLERDE HEDEF SCOTT MCTOMİNAY

Premier Lig devinin 26 yaşındaki İskoç futbolcusu, ön libero, merkez orta saha ve stoper pozisyonlarında oynayabiliyor.

Sağ ayağını etkin şekilde kullanan ve aynı zamanda İngiltere vatandaşlığı da bulunan McTominay'in sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitecek.

Ayrıca United'ın oyuncunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatma hakkı bulunuyor. Fenerbahçe'nin, yıldız ismi kiralamak için harekete geçtiği belirlendi. Oyuncuya son verilere göre 25 milyon euro değer biçiliyor.

27 GOL KATKISI SUNDU

Geçen sezon Manchester United'da 39 karşılaşmada forma giyen McTominay, takımına 3 gol, 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Ada ekibinin altyapısından yetişen 1.91 boyundaki futbolcu, bu sezon 2 maçta sadece 7 dakika süre alabildi. İskoç oyuncunun da daha çok forma giyebileceği bir takıma transfer olmaya sıcak bakacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

McTominay, şu ana kadar Manchester United'da toplam 241 maça çıkarken, 22 gol, 5 de asist üretti.