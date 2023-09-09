Fenerbahçe'de Crespo için çarpıcı karar

Transfer sezonunun kapanmasına 1 hafta kala transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.Bunlardan biride Miguel Crespo.Portekizli oyuncuya yurt dışından teklifler var yönetim ise bu transfere satın alma opsiyonuyla yaklaşıyor.İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Crespo için çarpıcı karar
Fenerbahçe'de Crespo için çarpıcı karar
Editör: Nihat Çarboğa
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Türkiye'de yavaş yavaş yaz transfer döneminin sonuna gelinse de Fenerbahçe, bu konudaki hareketliliğini koruyor.

FENERBAHÇE'DE CRESPO İÇİN ÇARPICI KARAR

Orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli kulübün, öncelikle 17 olan yabancı sayısını 13'e düşürmesi gerekiyor. Gönderilecek isimlerin arasında Miguel Crespo da var. Yönetim, Manchester United'a verdiği Altay Bayındır için izlediği yolu, Portekizli futbolcuda da kullanmayı planlıyor. Altay'da olduğu gibi Crespo'nun da sözleşmesi uzatılacak. Ardından 26 yaşındaki orta saha için gelen öneriler değerlendirilecek.

Fenerbahçe'de Crespo için çarpıcı karar - Resim : 1

6-7 MİLYON EURO OPSİYON

Süper Lig ve Rusya'dan teklifler alan oyuncunun kiralık olarak takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Fenerbahçe, Crespo için yapılacak kiralık anlaşmasına 6-7 milyon Euro seviyesinde satın alma opsiyonu koymayı düşünüyor. Portekizli futbolcunun Fenerbahçe ile mevcut mukavelesi 30 Haziran 2024 tarihinde dolacak.

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