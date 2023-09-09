Manchester United'dan Beşiktaş'a ret!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Manchester United'ın oyuncusu Hannibal Mejbri'yi kiralamak istiyor.

MANCHESTER UNİTED'DAN BEŞİKTAŞ'A RET!

Habere göre; siyah beyazlı takımın bu teklifi İngiliz devi tarafından reddedildi. Beşiktaş'ın kısa süre içinde yeni bir teklifle gelebileceği aktarıldı.

Öte yandan oyuncunun ManU'da çok fazla süre alma ihtimalinin olmadığı ve bu nedenle milli takımdaki yerini kaybedebileceği ifade edildi.

SON KARAR VERİLECEK

United yönetiminin Tunuslu oyuncu için son kararını kısa süre içinde vereceği kaydedildi.

Genç yıldız adayı 2019 yılında Monaco U17 takımından 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Geçtiğimiz sezonu Birmingham City'de kiralık geçiren Mejbri, 1 gol ve 6 asist yaptı. Genç oyuncu Manchester United'ın A takımı ile sadece 3 maçta sahaya çıktı.