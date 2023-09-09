Liverpool'dan Newcastle'ın yıldızına olağanüstü teklif! 116 milyon euro

Avrupa'da transfer döneminin sona ermesine rağmen yaz transfer döneminin yankıları hala sürüyor. Bu yankılardan biride Liverpool'un Newcastle United'da forma giyen Bruno Guimaraes'e yaptığı olağanüstü teklif.İşte detaylar...

Liverpool'dan Newcastle'ın yıldızına olağanüstü teklif! 116 milyon euro
Liverpool'dan Newcastle'ın yıldızına olağanüstü teklif! 116 milyon euro
Editör: Nihat Çarboğa
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Premier Lig'in devlerinden Liverpool'un yaz transfer döneminin son saatlerinde Newcastle United'ın orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes'i kadrosuna katmaya çalıştığı ortaya çıktı.

LİVERPOOL'DAN NEWCASTLE'IN YILDIZINA OLAĞANÜSTÜ TEKLİF!

Kırmızılar, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita, Jordan Henderson ve Fabinho'nun kulüpten ayrılmasının ardından orta saha devrimi yaşadı.

Orta saha dörtlüsü Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Wataru Endo ve Ryan Gravenberch'i kadrosuna katan Liverpool, Jurgen Klopp'un isteğiyle son bir hamlede daha bulundu.

AS'ın haberine göre; Liverpool, St James' Park'ta taraftarların favorisi haline gelen ve geçen sezonu takımının dördüncü sırada bitirmesinde rol oynayan Newcastle'ın Brezilyalı yıldızı Bruno Guimaraes'i transfer etmek için İngiliz ekibine teklifte bulundu.

Liverpool'dan Newcastle'ın yıldızına olağanüstü teklif! 116 milyon euro - Resim : 1

116 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Liverpool'un Guimares için yaptığı teklifin 116 milyon euro olduğu belirtilirken Newcastle United'ın bu teklifi geri çevirdiği ifade edildi.

LIVERPOOL ISRARINI SÜRDÜRECEK

Haberde; İngiliz devi Liverpool'un Bruno Guimaraes transferinde ısrarını sürdüreceğini ve ocak ayı transfer döneminde tekrardan Newcastle United'ın kapısını çalacağı öne sürüldü.

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NEWCASTLE İSTATİSTİKLERİ

2022 yılında Lyon'dan Newcastle'a 42 milyon euro karşılığında transfer olan Guimaraes takımıyla çıktığı 61 karşılaşmada 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

# liverpool # newcastle united
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