Luigi Datome basketbol kariyerini noktaladı

Bir zamanlar Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertlerle Euroleague kupasını kazanan Luigi Datome basketbol kariyerini noktaladı.İtalya Milli Takım kaptanlığınıda yapan İtalyan oyuncu emekliye ayrıldığını açıkladı.

Luigi Datome basketbol kariyerini noktaladı
Luigi Datome basketbol kariyerini noktaladı
Editör: Nihat Çarboğa
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Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIBA Dünya Kupası'nın 7'ncilik maçında İtalya ile Slovenya karşı karşıya geldi.

LUİGİ DATOME BASKETBOL KARİYERİNİ NOKTALADI

Slovenya'nın 89-85 galip ayrılarak organizasyonu 7. sırada tamamladığı maçın son bölümlerinde oyundan alınan Datome, taraftarlar ve sahadaki basketbolcular tarafından alkış eşliğinde kariyerini noktaladı.

Luigi Datome basketbol kariyerini noktaladı - Resim : 1

FIBA Dünya Kupası'nın ardından emekliye ayrılacağını önceden duyuran 35 yaşındaki oyuncu, 2015-20 sezonları arasında Fenerbahçe'de de oynamıştı.

2017'de Fenerbahçe ile Euroleague şampiyonluğu yaşayan Datome, NBA ekiplerinden Detroit Pistons ve Boston Celtics'te de forma giymişti. İtalyan oyuncu, üçer kez Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, İtalya Ligi ve iki kez İtalya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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