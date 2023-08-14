Neymar sağlık kontrolünden geçiyor! Peki Neymar'ın alacağı dev maaş ne kadar? İşte transfere dair detaylar...

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al-Hilal'e transfer oluyor. The Athletic'in haberine göre, Neymar Al Hilal'e transferinden önce sağlık kontrolden geçiyor.

Neymar sağlık kontrolünden geçiyor! Peki Neymar'ın alacağı dev maaş ne kadar? İşte transfere dair detaylar...

Al Hilal, Neymar için PSG ile 60 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Brezilyalı yıldızın PSG ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal, Neymar'ın 'evet' demesi halinde imzaların atılacağını belirtmişti. Gelinen son noktada Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al-Hilal'e transfer oluyor. The Athletic'in haberine göre, Neymar Al Hilal'e transferinden önce sağlık kontrolden geçiyor.

Neymar sağlık kontrolünden geçiyor! Peki Neymar'ın alacağı dev maaş ne kadar? İşte transfere dair detaylar... - Resim : 1

NEYMAR VE JESUS ARTIK BİRLİKTE!

Neymar, Türkiye'nin çok yakından tanıdığı; geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımına katılıyor. Alınan bilgilere göre Suudi Arabistan ekibi PSG'yle 60 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

 

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