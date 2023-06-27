Pınar Karşıyaka kontrat yeniledi

Pınar Karşıyaka kontrat yeniledi. Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Vittorio Brown'un sözleşmesini uzattı.

Pınar Karşıyaka kontrat yeniledi
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Vittorio Brown'un sözleşmesini uzattı.

Pınar Karşıyaka'nın Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, Brown'un Türkçe seslendirdiği bir şarkı yer aldı. "Vitto Brown'un bir sonraki şarkısını yine birlikte seslendireceğiz." ifadeleri bulunan açıklamada Brown'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

ABD'li 28 yaşında basketbolcu geçen sezon ligde 13 sayı, 4,6 ribaunt ve 1,46 asist ortalamaları yakaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # basketbol # Pınar Karşıyaka # kontrat
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