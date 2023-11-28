Rıza Çalımbay İki İsmin Biletini Kesti!

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta göreve geldikten sonra bir yandan günü kurtarmaya çalışan ve çıktığı iki maçı da kazanan teknik direktör Rıza Çalımbay, diğer yandan takım içi planlarını yapıyor.

Rıza Çalımbay İki İsmin Biletini Kesti!
Rıza Çalımbay İki İsmin Biletini Kesti!

Yabancı kontenjanı dolu olan Beşiktaş'ta, yeni takviyeler için bazı oyuncuların takımdan ayrılması gerekecek.

Onana İlk Yolcu

Bu doğrultuda Jean Onana'nın gözden çıkarıldığı belirtilirken Kamerunlu'nun kiralık ya da bonservisiyle gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Baılly de Ayrılabilir

Kontenjan açmak adına yol ayrımına gidilebilecek bir diğer isim, geldiği günden bu yana sakatlık problemi olan ve defalarca bu sorunla yüzleşen Eric Bailly. Fildişi Sahilli stoperin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Tecrübeli oyuncu ile yolların ayrılması yüksek ihtimal olarak görünüyor.

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# beşiktaş # rıza çalımbay
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