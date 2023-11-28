Girona Puan Kaybetti, Real Madrid Lider Oldu!

Municipal de Montilivi Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken, ev sahibi Girona'nın golünü 55. dakikada Viktor Tsygankov kaydett.

Konuk ekip Athletic Bilbao'nun golünü ise 67. dakikada Inaki Williams kaydetti.

Yeni Lider Real Madrıd

Bu sonuçla birlikte 35 puana yükselen Girona aynı puandaki Real Madrid'e averaj ile liderliği kaptırırken, Athletic Bilbao 25 puana ulaşmış oldu.

Ligin bir sonraki maç haftasında Girona evinde Valencia'yı konuk ederken, Athletic Bilbao sahasında Rayo Vallecano ile karşılaşacak.