Süper Lig'de 13.Hafta Tamamlandı! İşte Oluşan Puan Durumu

Haftanın kapanış gününde RAMS Başakşehir sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerken, Trabzonspor ise konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı.

Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, puanını 34 çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.

Bu hafta sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 4-0 yenen Galatasaray da 34 puana ulaştı ve averajla ikinci sırada yer aldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ikinci maç olan Yılport Samsunspor karşılaşmasından da 3 puanla ayrılan Beşiktaş ise topladığı 25 puanla üçüncü sıraya yükseldi.

Puan Durumu

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P

1.FENERBAHÇE 13 11 1 1 33 9 24 34

2.GALATASARAY 13 11 1 1 26 8 18 34

3.BEŞİKTAŞ 13 8 1 4 20 15 5 25

4.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 13 6 5 2 24 13 11 23

5.TRABZONSPOR 13 7 2 4 24 17 7 23

6.MONDİHOME KAYSERİSPOR 13 6 5 2 18 14 4 23

7.BITEXEN ANTALYASPOR 13 5 4 4 17 13 4 19

8.KASIMPAŞA 13 5 3 5 21 25 -4 18

9.ÇAYKUR RİZESPOR 13 5 3 5 11 17 -6 18

10.ATAKAŞ HATAYSPOR 13 4 5 4 21 18 3 17

11.MKE ANKARAGÜCÜ 13 4 4 5 19 19 0 16

12.EMS YAPI SİVASSPOR 13 3 6 4 16 20 -4 15

13.GAZİANTEP FK 13 5 0 8 12 18 -6 15

14.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 13 3 5 5 14 12 2 14

15.TÜMOSAN KONYASPOR 13 3 4 6 13 18 -5 13

16.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 13 3 4 6 16 29 -13 13

17.RAMS BAŞAKŞEHİR 13 3 3 7 12 17 -5 12

18.CORENDON ALANYASPOR 13 2 4 7 9 21 -12 10

19.YILPORT SAMSUNSPOR 13 2 2 9 10 21 -11 8

20.İSTANBULSPOR 13 2 2 9 11 23 -12 8