Süper Lig'de 13.Hafta Tamamlandı! İşte Oluşan Puan Durumu
Trendyol Süper Lig'in 13. haftası, oynanan iki maçla sona erdi. İşte oluşan puan durumu...
Haftanın kapanış gününde RAMS Başakşehir sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerken, Trabzonspor ise konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı.
Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, puanını 34 çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.
Bu hafta sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 4-0 yenen Galatasaray da 34 puana ulaştı ve averajla ikinci sırada yer aldı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ikinci maç olan Yılport Samsunspor karşılaşmasından da 3 puanla ayrılan Beşiktaş ise topladığı 25 puanla üçüncü sıraya yükseldi.
Puan Durumu
Süper Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TAKIM O G B M A Y AV P
1.FENERBAHÇE 13 11 1 1 33 9 24 34
2.GALATASARAY 13 11 1 1 26 8 18 34
3.BEŞİKTAŞ 13 8 1 4 20 15 5 25
4.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 13 6 5 2 24 13 11 23
5.TRABZONSPOR 13 7 2 4 24 17 7 23
6.MONDİHOME KAYSERİSPOR 13 6 5 2 18 14 4 23
7.BITEXEN ANTALYASPOR 13 5 4 4 17 13 4 19
8.KASIMPAŞA 13 5 3 5 21 25 -4 18
9.ÇAYKUR RİZESPOR 13 5 3 5 11 17 -6 18
10.ATAKAŞ HATAYSPOR 13 4 5 4 21 18 3 17
11.MKE ANKARAGÜCÜ 13 4 4 5 19 19 0 16
12.EMS YAPI SİVASSPOR 13 3 6 4 16 20 -4 15
13.GAZİANTEP FK 13 5 0 8 12 18 -6 15
14.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 13 3 5 5 14 12 2 14
15.TÜMOSAN KONYASPOR 13 3 4 6 13 18 -5 13
16.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 13 3 4 6 16 29 -13 13
17.RAMS BAŞAKŞEHİR 13 3 3 7 12 17 -5 12
18.CORENDON ALANYASPOR 13 2 4 7 9 21 -12 10
19.YILPORT SAMSUNSPOR 13 2 2 9 10 21 -11 8
20.İSTANBULSPOR 13 2 2 9 11 23 -12 8