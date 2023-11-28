Angelino İçin Ajax Sürprizi!

Galatasaray'da Angelino'nun şarta bağlı satın alma opsiyonu konusunda Leipzig ile görüşmeler sürerken oyuncuya Ajax'ın talip olduğu ortaya iddia edildi.

Angelino İçin Ajax Sürprizi!
Angelino İçin Ajax Sürprizi!
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Galatasaray'ın İspanyol sol beki Angelino konusunda yeni bir iddia gündemde.

Angelino İçin Ajax Sürprizi!

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, oyuncudan beklediği performansı alamayan Galatasaray şarta bağlı satın alma opsiyonunu ortadan kaldırmak için Leipzig ile görüşmelerini sürdürürken İspanyol futbolcuya talip çıktı.

Eredivisie'de zor günler geçiren Ajax'ın 26 yaşındaki sol bek için talip olduğu iddia edildi.

Angelino, Galatasaray formasıyla 3 maça daha çıkarsa oyuncunun satın alma opsiyonu devreye girecek. Futbolcu için 6 milyon euro'luk bonservis ücretini ödemek istemeyen Galatasaray bu maddenin kaldırılması için Alman kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

Kulüpler arasında anlaşma sağlanamaması durumunda Galatasaray'ın devre arasında Angelino ile yolları ayırıp yerine bir başka sol bek bakması bekleniyor.

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# Angelino # Galatasaray # ajax
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