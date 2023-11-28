Paul Onuachu Durdurulamıyor! Trabzonspor Deplasmanda Sivasspor İle 3-3 Berabere Kaldı

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Paul Onuachu attığı gollerle takımın skor yükünü çekiyor.

Paul Onuachu Durdurulamıyor! Trabzonspor Deplasmanda Sivasspor İle 3-3 Berabere Kaldı
Paul Onuachu Durdurulamıyor! Trabzonspor Deplasmanda Sivasspor İle 3-3 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile 3-3 berabere kalırken bordo-mavili ekibin maçtaki ikinci golünü Paul Onuachu kaydetti.

Paul Onuachu Durdurulamıyor!

Bu sezon ligdeki 7. golüne imza atan Paul Onuachu bir kez daha sevinç yaşarken bu sezonki performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Trabzonspor formasıyla ilk golünü Beşiktaş'a karşı bulan Onuachu daha sonra üst üste çıktığı Hatayspor ve Pendikspor maçlarında da birer gol bulmuştu. Görev yaptığı Adana Demirspor, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük maçlarını boş geçen Nijeryalı forvet görev yaptığı son 3 maça yine damgasını vurdu.

Trabzonspor'un deplasmanda 3-2 kazandığı Fenerbahçe maçında gol sevinci yaşayan Onuachu 2-1'lik Konyaspor galibiyetinde ise takımına üç puanı getiren golleri kaydetti. Son olarak Sivasspor ağlarını da havalandırdı ve ligdeki 7. golüne ulaştı.

Onuachu takımının en golcü oyuncusu olarak dikkat çekerken onu 3 golle Bakasetas takip ediyor.

29 yaşındaki dev golcü sezon başında İngiliz ekibi Southampton'dan kiralanmıştı.

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# Trabzonspor # sivasspor
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