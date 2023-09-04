Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi! Resmi açıklama yapıldı

Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Taner Taşkın ile yollarını ayıran yeşil-siyahlı ekip, Tuncay Şanlı'nın takımın başına getirildiğini duyurdu.

Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi! Resmi açıklama yapıldı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktörlük koltuğunda değişime gitti.

Sezona Taner Taşkın yönetiminde başlayan ve ligdeki 4 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Sakaryaspor, topladığı 5 puanla 10. sırada bulunuyordu.

Taner Taşkın ile dün yollarını ayıran yeşil siyahlı ekip, takımın başına getirdiği yeni ismi açıkladı.

Buna göre Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile anlaşma sağladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

- Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Tuncay Şanlı.
# sakaryaspor # tuncay şanlı # Trendyol 1. Lig
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