Sarri o oyuncunun transferi için Galatasaray'ın ilgisini doğruladı

Yaz transfer döneminde Lazio'nun oyuncusu olan Mathias Vecino ile ilgilenildiği söylenen iddiayı Sarri doğrulad. Sarri bu transfer hakkında ve Galatasaray'ın ilgisinin olup olmadığını doğruladı. İşte detaylar...

Sarri o oyuncunun transferi için Galatasaray'ın ilgisini doğruladı
Sarri o oyuncunun transferi için Galatasaray'ın ilgisini doğruladı
Editör: Nihat Çarboğa

İtalya Serie A'nın 6. hafta mücadelesinde Torino ile karşılaşan Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri maç sonrası DAZN'a açıklamalarda bulundu.

Sarri O Oyuncunun Transferi İçin Galatasaray'ın İlgisini Doğruladı

Sarri, Torino'ya karşı alınan 2-0'lık galibiyetin ardından takımının gollerinden birini atan Matias Vecino için transfer itirafında bulundu.

Sarri o oyuncunun transferi için Galatasaray'ın ilgisini doğruladı - Resim : 1

Tecrübeli teknik adam, Sarı-kırmızılı ekibin Vecino'yla ilgilendiğini fakat transferin olumlu sonuçlanmadığını belirterek, ''Galatasaray'ın bir ilgisi vardı ama İtalya'da transfer dönemi kapalı olduğu için bunu dikkate almadık. Beni aradı ve ben de ona bunun mümkün olmadığını söyledim. O da 'Tamam' diyerek telefonu kapattı." ifadelerini kullandı.

Lazio formasıyla bu sezon 5 karşılaşmada süre alan Matias Vecino, 1 gollük performans sergiledi.

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