Sivasspor Roman Kvet'i kadrosuna kattı!

EMS Yapı Sivasspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Trendyol Süper Lig ekibi, kadrosunu yeni bir orta saha oyuncusu ile güçlendirdi.

Sivasspor, Çek futbolcu Roman Kvet'i renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, 25 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kvet, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde Kulüp Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Futbola FK Pribram'da başlayan Kvet, Bohemians 1905 ve Viktoria Plzen'de görev yaptı. Kvet, merkez orta sahanın yanı sıra, ön libero ve on numara olarak görev yapabiliyor.

Kariyerinde 203 maça çıkan Çek futbolcu, 31 kez gol sevinci yaşadı.