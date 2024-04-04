Süper Kupa maçının hakemi belli oldu! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçını yönetecek isim

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda şampiyonluk heyecanı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında devam ederken gözler iki ekip arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçına çevrildi.

Geçtiğimiz yılın aralık ayında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak maç günü yaşanan gelişmeler üzerine ertelenen ve 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacağı açıklanan maça doğru geri sayım sürüyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça kısa bir süre kala Fenerbahçe, karşılaşmanın ertelenmemesi ve yabancı hakem görevlendirilmemesi durumunda karşılaşmaya U-19 takımıyla çıkacağını açıklamıştı.

SÜPER KUPA MAÇINI YÖNETECEK HAKEM AÇIKLANDI

Turkcell Süper Kupa ile ilgili tartışmalar sürerken son olarak Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) önemli bir açıklama geldi. TFF'den yapılan açıklamada, karşılaşmada görev alacak hakem duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Volkan Bayarslan'ın yardımcıları Serkan Ok ve Serkan Olguncan olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Burak Şeker yapacak.