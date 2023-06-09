Hentbol: Erkekler Süper Lig play-off final serisi maçları oynandı

Hentbol Erkekler Süper Lig'inin final serisinde Beykoz Belediyespor ile Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda karşılaştı.

Hentbol: Erkekler Süper Lig play-off final serisi maçları oynandı
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Hentbol Erkekler Süper Lig Cemal Kütahya Sezonu play-off final serisi ikinci maçında Beykoz Belediyespor, konuk ettiği Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 39-35 yendi.

Recep Şahin Köktürk Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Beykoz Belediyespor, 18-15 önde tamamladı.

 Hentbol: Erkekler Süper Lig play-off final serisi maçları oynandı - Resim : 1

Sahadan 39-35 galip ayrılan İstanbul ekibi, final serisinde 2-0 öne geçti.

Beykoz Belediyespor, yarın saat 15.30'da yine İstanbul'da oynanacak müsabakayı da kazanması durumunda şampiyonluğa ulaşacak.

İstanbul temsilcisi, Sakarya'da yapılan ilk maçı 31-30 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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