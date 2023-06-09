Hentbol: Erkekler Süper Lig play-off final serisi maçları oynandı
Hentbol Erkekler Süper Lig'inin final serisinde Beykoz Belediyespor ile Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda karşılaştı.
Hentbol Erkekler Süper Lig Cemal Kütahya Sezonu play-off final serisi ikinci maçında Beykoz Belediyespor, konuk ettiği Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 39-35 yendi.
Recep Şahin Köktürk Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Beykoz Belediyespor, 18-15 önde tamamladı.
Sahadan 39-35 galip ayrılan İstanbul ekibi, final serisinde 2-0 öne geçti.
Beykoz Belediyespor, yarın saat 15.30'da yine İstanbul'da oynanacak müsabakayı da kazanması durumunda şampiyonluğa ulaşacak.
İstanbul temsilcisi, Sakarya'da yapılan ilk maçı 31-30 kazanmıştı.
Kaynak: Anadolu AjansıAcun futbol takımı satın aldı Inter ve Manchester City İstanbul'a geldi Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri başlıyor Tekvando Milli Takımı Roma Grand Prix'sinde