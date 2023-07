Süper Lig'in adı değişti! Yeni ismi duyunca çok şaşıracaksınız! İşte Süper Lig'in yeni isim sponsoru

Süper Lig ve 1. Lig'in 2023-2024 sezonundaki ismi belli oldu. Spor Toto'nun uzun süredir liglerin ismine sponsor olmasının ardından yeni sezonda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni bir anlaşmaya imza attı.

Yeni anlaşmayla birlikte Süper Lig ve 1. Lig'in isimleri değişmiş oldu. Futbolseverlerin merakla beklediği liglerin isimleriyle ilgili TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

TFF ile Trendyol arasında Süper Lig ve 1. Lig'in isim sponsorluğu için anlaşma yapıldı. Trendyol, Süper Lig ve 1. Lig'in 2023-2024 sezonunda isim sponsorluğu için 700 milyon lira ödeme yapacak.

İmza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Kulüpler Birliği Başkan Vekili Süleyman Hurma ile 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Murat Özkaya katıldı.

İmza törende açıklamada bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi şu ifadeleri kullandı:

Türk futbolunun marka değerini büyütmeyi amaçladıklarını aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

- Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana futbolumuzun marka değerini ve itibarını artırmak, ekonomik sıkıntılar çeken kulüplerimize yeni gelir kaynağı oluşturmak için en önemli konuyu gündemimize aldık ve her gün yeni projeler üretiyoruz. Bunların ilkini bugün hayata geçirmiş olacağız. Süper Lig şu an dünyanın en değerli 10 ligi arasında yer alıyor ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Trendyol'un vereceği destekle heyecan ve kalitenin daha artacağına ve dünyada konumunu daha yükselteceğine inanıyorum. Sponsorlukları her zaman iş ortaklığı olarak görüyoruz.