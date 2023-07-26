Trabzonspor'un AEK ile yapacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Akyazı Stadyumu'nda oynanacak maçın biletlerinin VIP Platinum B Blok 750, VIP Platinum A-C Blok 600, VIP Gold 400, VIP Silver 300, batı tribün 200, doğu tribün 150, fırtına tribün 100, kale arkası tribün için ise 75 liradan satışa sunulduğu belirtildi.

Müsabakada 2023-2024 sezonu kombine biletlerinin geçerli olacağı kaydedildi.