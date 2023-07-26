Trabzonspor'un AEK ile yapacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un, 30 Temmuz Pazar günü sahasında Yunanistan'ın AEK takımı ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor'un AEK ile yapacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Akyazı Stadyumu'nda oynanacak maçın biletlerinin VIP Platinum B Blok 750, VIP Platinum A-C Blok 600, VIP Gold 400, VIP Silver 300, batı tribün 200, doğu tribün 150, fırtına tribün 100, kale arkası tribün için ise 75 liradan satışa sunulduğu belirtildi.

Müsabakada 2023-2024 sezonu kombine biletlerinin geçerli olacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # futbol # Trabzonspor
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