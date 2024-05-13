Sigara paketine gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Kastamonu'da uyuşturucuyla mücadele devam ediyor. polis ekipleri tarafından iki şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada sigara paketine gizlenmiş vaziyette uyuşturucu ele geçirildi.

Sigara paketine gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi
Editör: Yağmur Biçen
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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor. 

Yapılan çalışmalar çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde tespiti yapılan Y.Ç. ve Ü.Ç. isimli şahısların üstlerinde ve bulundukları araçta arama yapıldı. Yapılan aramada sigara paketine gizlenmiş vaziyette 59,09 gram metamfetamin maddesi ile 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olay ile ilgili Y.Ç. ve Ü.Ç. isimli 2 şahıs gözaltına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Kastamonu # uyuşturucu # mücadelesi # operasyon
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