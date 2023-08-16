Uğurcan Çakır, Sevilla'nın radarında

Trabzonspor cephesinde, milli futbolcu Uğurcan Çakır’a dair dikkat çekici bir haber gündemi salladı.

Sabah gazetesinin haberine göre; İspanyol futbol kulübü Sevilla, Uğurcan Çakır’ı kadrosuna katmak için Trabzonspor’un kapısını aralamış durumda.

UĞURCAN ÇAKIR, SEVİLLA'NIN RADARINDA

Haberde aktarıldığına göre, Fransız kulübü Nantes’ın resmi teklifinin ardından, Sevilla da Uğurcan Çakır’a yönelik bir ilgi gösterdi ve Trabzonspor’a bu konuda bilgilendirme yapmak amacıyla bir ilgi kağıdı iletti.

Sevilla’nın mevcut kalecisi Bono’nun Suudi Arabistan’a transfer olma ihtimali nedeniyle, İspanyol kulübü kaleci pozisyonuna takviye yapma stratejisini sürdürüyor.

TRABZONSPOR KARİYERİ

Uğurcan Çakır, Trabzonspor formasını giydiği süre boyunca gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 27 yaşındaki milli kaleci, Trabzonspor’un resmi maçlarında bugüne dek 204 kez forma giydi. Bu maçlarda kalesinde 240 gol gördü ve 59 maçta ise rakiplerine gol şansı vermedi.

TRABZONSPOR'UN YANITI BEKLENİYOR

Bu gelişme, Türk futbolseverler ve Trabzonspor taraftarları arasında büyük bir ilgiyle karşılanırken, Uğurcan Çakır’ın geleceğine dair spekülasyonlar da hız kazandı. Trabzonspor’un bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ve Uğurcan Çakır’ın kariyerinin nasıl bir yöne evrileceği merakla bekleniyor.