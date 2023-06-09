Veteran yıldız futbolcular Türkiye'deki depremlere dikkati çekmek için sahaya çıktı

"OMUZ OMUZA" KAMPANYASI KAPSAMINDA MAÇ DÜZENLENDİ

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu öncülüğünde, "Europe Football" platformunun katkılarıyla Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Omuz Omuza" kampanyası kapsamında düzenlenen gösteri maçı, Bahçelievler İl Özel İdare Stadı'nda yapıldı.

Müsabakada Türkiye formasını TFF İcra ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır gibi isimler giydi.

Fransa'da ise Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Barcelona ve PSG'nin efsane oyuncuları Robert Pires, Christian Karembeu, Abou Diaby, Philippe Christanval, Sidney Govou gibi eski yıldızlar oynadı.

Bahçelievler Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen gösteri maçı, 30'ar dakikalık iki devre halinde oynandı. Müsabaka, 3-1 Türkiye'nin galibiyetiyle sonuçlandı.