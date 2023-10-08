Antik Çağ'ın Dev İnsan İskeleti Bulundu!

Bulgaristan'daki arkeologlar, Karadeniz kıyısındaki, yaklaşık 7.000 yıllık zengin kültür ve medeniyetlere sahip bir şehir olan Varna şehir merkezinde "devasa bir iskelet" olarak tanımladıkları şeyin kalıntılarını keşfettiler. Arkeologların keşfi devasa bir adamın mezarıydı, şu zaman için o kadar dikkat çekmiyor olsa da o dönemde yaşayan insanların boy ortalaması 1.50 cm olduğunu biliyoruz.

Antik Çağ'ın Dev İnsanı Olabilir

Araştırmacılar, ilk analizlerin iskeletin, Odessus'un erken Hıristiyanlık merkezi olduğu dönemde, MS 4. yüzyılın sonlarında veya 5. yüzyılın başlarında yaşayan bir adama ait olduğunu gösterdiğini söyledi.

Araştırmacılar, bulunan iskeletin kemiklerinin devasa olduğunu ve etkileyici şekilde büyük olduğunu kastetti.

Kalıntılar antik şehir surunun kalıntılarının yakınında bulundu ve araştırmacılar, adamın çalışırken veya şehir surlarının yakınında düzenlenen bir tören sırasında ölmüş olabileceğini öne sürdü. Ellerini beline koyduğu ve vücudunun doğuya başı ile birlikte ve iskeletin ayaklarının batıya dönük duruşu, gömüldüğünün açık bir göstergesiydi.

İskeletin kemiklerini incelediklerinde boyunun, 2 metreden uzun olduğunu gösteriyor, o zamanda insanların boylarının kısa olduğunu, yaklaşık 1.50 metre kadar, düşünürsek o zamanda yaşayan birisi için gerçekten devasa denebilecek kadar uzun boya sahip oluyor.