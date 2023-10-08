Mezardaki Servete Paha Biçilemiyor! Dünyanın Geri Kalanından Daha Fazla Altın Buldular

1970'lerde Bulgaristan'daki arkeologlar, günümüzün Varna kenti yakınlarında şimdiye kadar keşfedilen en eski altın eserleri içeren, M.Ö. 5. bin yıldan kalma geniş bir Bakır Çağı nekropolüne rastladılar. Ancak bulgunun gerçek önemini ancak mezar 43'e ulaşana kadar fark ettiler. 43 numaralı mezarın içinde, akıl almaz zenginliklerle gömülmüş yüksek statülü bir erkeğin kalıntılarını ortaya çıkardılar. Mezarın içinde o dönemde dünyanın geri kalanından daha fazla altın bulundu.

Mezardaki Servete Paha Biçilemiyor

Mezopotamya, Mısır ve birçok zengin medeniyeti duymuş olabilirsiniz ama Varna Kentinde bulunan mezardaki servete paha biçilemiyor. Varna kentinin ismini çok az duymuş olmanıza rağmen, Bulgaristan'ın küçük bir köşesinde ortaya çıkıp tarih sayfalarında hızla kaybolan küçük ve önemsiz bir toplum değildi. Aksine, inanılmaz derecede gelişmiş bir medeniyetti, Mezopotamya ve Mısır imparatorluklarından daha eski ve altın eserler yapan bilinen ilk kültürdü.

Varna aynı zamanda güneydoğu Avrupa'nın bilinen en büyük tarih öncesi nekropolüne de ev sahipliği yapıyor; bu nekropol, kültürel uygulamalardaki zenginliği, karmaşık cenaze törenlerini, eski bir inanç sistemini ve zarif ve ustalıkla işlenmiş ürünler üretme kapasitesini yansıtıyor. Avrupa'da medeniyetin beşiği olarak anılmaya başlandı.

Mezardaki Servet Tarihe Işık Tuttu

Varna kentinde yapılan arkeolojik kazılar, Varna'da kuyumculuğun ilk kez M.Ö 4600 ile 4200 yılları arasında başladığını gösteriyor. İlerlemeler kaydedildikçe ve zanaatkarlar bakır ve altınları işleme konusunda ustalaştıkça, bölge sakinleri artık ticaret için son derece değerli bir şeye sahip oldu. Hem kuzey hem de güneydeki komşularla artan temaslar sonunda Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi'nde ticari ilişkilerin açılmasına neden oldu ve bu da toplumun gelişimi açısından büyük önem taşıyordu. Varna yerleşimlerinin bulunduğu derin körfez, Karadeniz'e giden gemiler için konforlu bir liman sağladı ve Varna, müreffeh bir ticaret merkezi haline geldi.

Artan ticaret faaliyeti, metalurji uzmanlarının servet biriktirmesine olanak tanıdı ve çok hızlı bir şekilde metalurji uzmanlarının en üstte olduğu, bunu ortadaki tüccarların ve alt sınıfı oluşturan çiftçilerin oluşturduğu bir toplumsal boşluk oluştu. Yakındaki bir mezarlıkta yapılan inanılmaz keşifler, Varna'nın güçlü hükümdarları veya kralları olduğunu da gösteriyor.

Böylece etkisi binlerce yıl boyunca tüm Avrupa'ya nüfuz edecek güçlü ve gelişen bir kültürün ortaya çıkmasının temelleri atılmış oldu.