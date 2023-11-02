Antik Çin'in Madeni Para Kılıçları İle Tanışın! Kötülükleri Kovmak İçin Kullanılan Kılıç

Antik Çin'in en büyüleyici keşiflerinden biri madeni para kılıçlarıdır. Para kılıçları olarak da bilinen madeni para kılıçları, Qing hanedanlığından beri var olan eski bir feng shui tılsım türüdür. Bu benzersiz kılıçlar, büyük ve karmaşık olmalarına rağmen başkalarıyla yapılan fiziksel kavgalarda kullanılmıyordu. Bunun yerine, kötülüğü savuşturmak için Çin madeni para kılıçları kullanıldı ve hala Taocu ritüellerde sıklıkla kullanılıyor.

Antik Çin'in Para Kılıçları

Antik Çin madeni para kılıcının ne zaman yapıldığı tam olarak belli olmasa da, efsaneye göre ilki M.Ö. 26. ile 24. yüzyılları arasında yapıldığı düşünülüyor. Çin'in mitolojik imparatorlarından ve Taoist koruyucu azizlerden biri olan Sarı İmparator'un hükümdarlığı sırasında yaratıldıklarına inanılıyor. M.Ö. 7. yüzyıl civarında, bu büyüleyici madeni para kılıçları, kötü ruhlarla savaşmak için kullanılabilecekleri fikriyle ilişkilendirilmeye başlandı. Ancak bu bilgi henüz yaygın değildi ve yalnızca küçük topluluklarda uygulanıyordu.

Antik Çin'in madeni para kılıçları bin yıl sonra, Liu Song hanedanlığı döneminde çok daha popüler hale geldi. Bu noktada madeni para kılıçları dini ritüellerde düzenli olarak kullanılıyordu. Taoistler bu kılıçları en çok ritüellerinde kullandılar ve bunların kötü ruhları kovmanın anahtarı olduğuna tamamen inanıyorlardı. Kılıçlara inananlar, Taoist bir tanrı olan Zhong Kui sayesinde iblislerin ve diğer kötü varlıkların kılıçlardan korktukları haberini yaydı. Zhong Kui, kötü varlıkların galibi olarak biliniyordu ve genellikle bu varlıkları öldürmek için bir kılıç kullanıyordu. Genç Taoistlere, kendilerini ve sevdiklerini bu ruhlardan korumak için bu nakit kılıçları hızlı bir şekilde el yapımı olarak nasıl yapacakları öğretildi. Daha sonra kılıçlara, onlara daha fazla manevi güç kazandırmak için bazen astrolojik gravürler gibi ek unsurlar eklendi.

Taocu ritüeller, Antik Çin'in madeni para kılıçları ile günümüzde hala düzenli olarak kullanıldığı bölgeler vardır. Bazı ritüellerde Taoist bir rahip, kılıcın tüm ruhsal gücünü ortaya çıkarmak için kılıcın kabzasına kırmızı bir bez sarar. Evlerde, kötülüğü uzak tutmak için hem gerçek hem de kopya para kılıçları evde yatakların, kapıların, pencerelerin veya herhangi bir erişim veya güvenlik açığı alanının üzerine asılabilir. İnanışlara göre bir binada bozuk para kılıcı gören kötü ruhlar, Zhong Kui'nin bunu onları yok etmek için kullanacağı korkusuyla içeri girmeyecektir.