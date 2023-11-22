Çin Tarihinin Efsanevi Kadınları İle Tanışın!

Ortaçağ döneminden Yüksek Orta Çağ'a kadar, Çin'in gelişme biçimini şekillendirmeye yardımcı olan çok sayıda ünlü Çinli kadın vardı. Büyük imparatoriçelerden şairlere kadar ünlü Çinli kadınların listesini yapmak ile bitmez. Bizde Çin tarihi, kültürü, toplumu ve bu dönemde kadınların rolü üzerindeki etkileri dikkate alınarak derledik. Her ne kadar Çin toplumu orta çağ boyunca ağırlıklı olarak erkek egemen bir toplum olsa da yine de erkek meslektaşlarına karşı fazlasıyla kendine hakim olan ve bugüne kadar Çin tarihinin önemli figürleri olarak öne çıkan çok sayıda kadın vardı.

1. Prenses Pingyang

Prenses Pingyang 590'larda doğdu. 618-690 ve 705-907 yılları arasında Çin'i yöneten Tang Hanedanlığı'nın kurucu imparatoru olan Li Yuan'ın kızıydı. Babasının kısa ömürlü Sui Hanedanlığı'ndan (581-618) iktidarı ele geçirmesine yardım etmesiyle ünlüdür.

2. Muhteşem İmparatoriçe Wu Zetian

Üç bin yılı aşkın imparatorluk yönetimi sırasında Wu Zetian, Çin'i kendi başına yöneten tek kadındı, bu nedenle ünlü Çinli kadınların hiçbir listesi onsuz tamamlanması olmazdı.

3. Usta Şair Li Qingzhao

Li Qingzhao, 1084 yılında Song Hanedanlığı döneminde (960-1279) Çin'in doğu kıyısındaki Jinan, Shandong'da doğdu. Babası akademik bir profesördü ve annesi bir şairdi. Li iyi bir eğitim aldı ve gençlik yıllarında edebiyat okudu.

Li, 1155 civarında, yaklaşık 71 yaşında öldü. Ne yazık ki, takip eden çalkantılı yıllarda eserlerinin çoğu kayboldu ve geriye sadece 100 civarında şiir kaldı. Ancak mirası hâlâ yaşıyor: Çin'in çeşitli yerlerinde onun adını taşıyan çeşitli anma salonlarının yanı sıra Merkür ve Venüs gezegenlerinde iki krater var.

4. Harika Sanatçı Guan Daosheng

Guan, uzun bir hastalıktan sonra 1319'da öldü. Ölümünün ardından Zhao, Guan'ın en sevdiği konulardan biri olduğu için Guan'ın onuruna ve anısına çok sayıda bambu resim yaptı. Mezar taşı, bir feodal beye verilecek olanla aynı şekilde işaretlenmişti; bu, kendisine bahşedilen yüksek onuru ve Çin sanatı ve kültürü üzerindeki etkisini güçlendirdi.

5. Kültür Koleksiyoncusu Sengge Ragi

Ortaçağ Çin'inden ünlü Çinli kadınların yer aldığı bu listedeki son kadın, on üçüncü yüzyılın sonları ve on dördüncü yüzyılın başlarındaki Çin kaligrafisi ve Song Hanedanlığı sanat eserleri koleksiyoncusu Sengge Ragi'dir.

Sengge 1283 civarında doğdu ve Kubilay Han'ın torununun kızıydı. Çin mahkemelerinde şöhrete kavuştu ve ön plana çıktı. 1307'de kendisine Lu Büyük Prensesi ve Lu'nun Yüce Prensesi unvanları verildi.